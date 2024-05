Fortaleza pressiona, mas fica no empate com o RB Bragantino pela Série A

Marinho e Luan Cândido disputam lance no jogo Fortaleza x RB Bragantino, no Castelão, pela Série A 2024 Crédito: AURÉLIO ALVES

Na Arena Castelão, o Fortaleza até saiu em vantagem, mas acabou ficando no 1 a 1 com a equipe do Red Bull Bragantino, pela 4ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Kervin Andrade abriu o placar para o Leão. Eduardo Sasha igualou. Ambos os gols saíram no primeiro tempo. O Tricolor do Pici já volta a campo nesta quarta-feira, 1º, só que pela Copa do Brasil. Às 19 horas, novamente no Castelão, o time recebe o Vasco, no jogo de ida da terceira fase da competição. O jogo Promovendo as estreias de Felipe Jonatan e Breno Lopes, além de Renato Kayzer, figurando entre os titulares pela primeira vez desde o retorno, o Fortaleza de Vojvoda buscou abrir o placar a todo momento e teve o controle do jogo.



Nesse cenário, não demorou muito para o Leão marcar o primeiro. Kervin, em chute forte da entrada da área, balançou as redes do Castelão. Esse foi o primeiro jogo e, consequentemente, o primeiro tento do jovem venezuelano na Série A, que chegou a 10 participações em gols na temporada. No entanto, após isso, o Tricolor esfriou suas ações e viu um Red Bull Bragantino tomando as rédeas da partida.

Em determinado momento, a posse de bola chegou aos 67% a 33% para os paulistas. Eduardo Sasha, atacante do Bragantino, assustou João Ricardo, após acertar bela cabeçada. No entanto, o goleiro do Pici fez ótima defesa. Porém, minutos depois, Sasha conseguiu levar a melhor diante de João. Novamente, em cobrança de escanteio, a bola sobrou para o camisa 27 alvinegro, que empatou tudo no Castelão. Depois do gol sofrido, o Fortaleza teve duas chances de voltar a frente no jogo. A primeira foi com Breno Lopes, que disparou e mandou no gol, mas passou raspando na trave. A última oportunidade clara foi com Kayzer. O atacante cabeceou bem, mas Cleiton interveio e evitou o segundo tento do Leão. Na volta para o segundo tempo, o jogo esfriou. Nem João Ricardo e Cleiton sofreram com lances perigosos dos ataques de Fortaleza e Red Bull Bragantino.