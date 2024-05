Pedro Augusto revela ansiedade para marcar gol pelo Fortaleza e projeta jogo contra o Vasco

Titular nas últimas duas partidas do Fortaleza — e atuante nos últimos cinco embates do Tricolor —, o volante Pedro Augusto vive um bom momento no Leão do Pici. Em coletiva cedida nesta terça-feira, 30, o atleta, que agora também atua como zagueiro, revelou ansiedade por marcar o primeiro tento com a camisa do clube e citou um lance no empate diante do Bragantino em que quase balançou as redes.

"Tá amadurecendo. Não vou dizer que espero que sim não, eu vou afirmar isso. Tá chegando a hora. Não vejo a hora desse gol sim. Realmente foi um bom chute (contra o Bragantino), mas faltou combinar com ele (goleiro Cleiton). Mas fiquei feliz pela atuação antes do chute, pelo nosso grupo estar bem e isso é mais importante", citou.

A próxima oportunidade de Pedro Augusto para marcar com a camisa do Fortaleza será diante do Vasco. As equipes se enfrentam na Arena Castelão nesta quarta-feira, 1°, às 19 horas, pela terceira fase da Copa do Brasil, e o jogador frisou a necessidade de grupo tricolor de fazer um bom resultado em casa.