Tinga classifica vitória como "histórica", mas ressalta: "Manter os pés no chão"

O triunfo assegurou a equipe cearense em primeiro lugar isolado no grupo D, com nove pontos, cinco a frente do segundo colocado, Boca Juniors. O camisa 2 do Tricolor do Pici lembrou que ainda não há nada definido no grupo.

“Precisamos manter os pés no chão, uma vitória importante, mas não tem nada decidido na competição, no nosso grupo”, pontuou. Vale lembrar que apenas o primeiro colocado de cada grupo avançar diretamente para as oitavas de final do torneio continental. O segundo colocado enfrenta um time que terminou em terceiro lugar no grupo da Libertadores deste ano.