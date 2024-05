Escalado como zagueiro, Pedro Augusto diz: "Sempre tive a confiança do clube"

Escalado por Vojvoda como zagueiro, Pedro Augusto correspondeu bem na nova função e foi um dos destaques do Fortaleza na vitória sobre o Boca Juniors. Na zona mista após o jogo, o atleta comentou que já vinha treinando na posição e ressaltou a confiança do clube no seu momento mais difícil — referindo-se à final da Sul-Americana de 2023.

“Significa a vitória da equipe. A gente sabe da dificuldade do grupo tendo o Boca, que é nosso adversário direto. Estávamos muito focados para vencer esse jogo e isso é o mais importante. Quanto a entrar jogando como zagueiro, foi opção do Mister. Estou pronto. Como falei no vestiário, estou pronto para matar um leão por dia. Onde ele quiser me usar, eu estou aí”, disse.