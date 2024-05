Fortaleza é o 13º clube brasileiro a vencer o Boca Juniors na história

Além do Fortaleza, venceram os Xeneizes: Palmeiras, Cruzeiro, São Paulo, Corinthians, Atlético-MG, Santos, Internacional, Fluminense, Grêmio, Athletico-PR, Flamengo e Paysandu

O Fortaleza goleou o Boca Juniors por 4 a 2 nesta quinta-feira, 25, na Arena Castelão, pela 3ª rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana, e entraram para o seleto grupo de brasileiros a vencerem os argentinos na história por jogos oficiais.



O Leão do Pici é o 13º clube do Brasil a vencer o Boca Juniors. Além do Fortaleza, venceram os Xeneizes: Palmeiras, Cruzeiro, São Paulo, Corinthians, Atlético-MG, Santos, Internacional, Fluminense, Grêmio, Athletico-PR, Flamengo e Paysandu.

No histórico de enfrentamento entre Boca Juniors e brasileiros, apenas Vasco e São Caetano não conquistaram triunfos.