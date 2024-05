Boca Juniors não sofria quatro gols em competições da Conmebol há 19 anos

O último revés sofrido pelo Boca Juniors sofrendo quatro gols aconteceu no dia 2 de junho de 2005, contra o Chivas Guadalajara, pelo duelo de ida das quartas de final da Libertadores da América

O Boca Juniors voltou a sofrer quatro gols em uma partida organizada pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) após 19 anos. Nesta quinta-feira, 25, atuando na Arena Castelão, pela 3ª rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana, a equipe de Diego Martínez perdeu por 4 a 2 para o Fortaleza.

O último revés sofrido pelo Boca Juniors sofrendo quatro gols aconteceu no dia 2 de junho de 2005, contra o Chivas Guadalajara, pelo duelo de ida das quartas de final da Libertadores da América. Posteriormente, por torneios internacionais, o Azul y Oro havia sido derrotado, no dia 16 de dezembro de 2007, há 17 anos, pelo Milan, por 4 a 2, na final do Mundial de Clubes.

Com o triunfo conquistado, o Fortaleza abriu cinco pontos para o Boca Juniors, vice-líder do Grupo D. A equipe de Juan Pablo Vojvoda tem 100% de aproveitamento na Copa Sul-Americana 2024, registrando três vitórias em três partidas.