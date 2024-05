Lucero e Pikachu dividem artilharia do Fortaleza em competições internacionais

O atacante Juan Martín Lucero e o ala-direito Yago Pikachu conduziram o Fortaleza na vitória histórica por 4 a 2 contra o Boca Juniors nesta quinta-feira, 25, pela 3ª rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana.

Com dois gols assinalados para cada no embate, os atletas atingiriam o topo da artilharia do Fortaleza em competições internacionais. Lucero e Pikachu, registram, cada um, nove tentos pelo Tricolor do Pici entre duelos da Sul-Americana e da Libertadores.

Ex-atletas do Fortaleza, Silvio Romero e Guilherme, com seis gols, completam o TOP-3 da artilharia do time cearense em torneios da Conmebol. Ao todo, 17 atletas marcaram tantos pelo Leão do Pici em partidas internacionais oficiais.