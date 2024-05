Inspirados, Pochettino, Lucero e Pikachu comandam vitória histórica do Fortaleza

Pikachu e Lucero comandaram a vitória do Fortaleza sobre o Boca Juniors na Arena Castelão Crédito: Fco Fontenele/O POVO

Pikachu, aos 17 do segundo tempo, também foi agraciado com um lançamento magistral, antes do círculo central do meio-campo, feito por Pochettino. Mas a atuação não se limitou “apenas” a isso. Defensivamente, o argentino também se destacou. Foi o líder do time em desarmes (3), interceptações (2) e cruzamentos corretos (1). Nos dois primeiros quesitos citados, dividiu o topo do ranking com Hércules e Cardona, respectivamente. Mas de nada adiantariam as ótimas assistências de Pochettino se os gols não tivessem acontecido. Lucero e Pikachu, decisivos como costumam ser em jogos grandes, chamaram novamente a responsabilidade ontem. O “El Gato” teve uma noite de alta eficiência. Em três finalizações, guardou duas no fundo das redes e chegou a marca de 11 gols na atual temporada — somado aos 24 tentos de 2023, já totaliza 35 pelo Leão. + Fortaleza é o 13º clube brasileiro a vencer o Boca Juniors na história