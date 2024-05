João Ricardo exalta Pedro Augusto, revela surpresa por escalação e diz: "Estava merecendo"

Pedro Augusto comemora gol do Fortaleza contra o Boca Juniors Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Diante do Boca, Vojvoda surpreendeu ao escalar Pedro Augusto como zagueiro no esquema 3-5-2. O jogador, que foi alvo intenso de críticas dos torcedores por ter perdido pênalti decisivo na final da Sul-Americana contra a LDU, atuou os 90 minutos contra os argentinos e terminou a partida como um dos destaques tricolores. "O Vojvoda é um treinador muito inteligente, né? Ele sabe tirar, sabe as posições que os jogadores jogam. Com o Pedro não foi diferente", explicou. "O Pedro sofreu muito no ano passado depois daquela situação do pênalti. Foi muito cobrado. É um cara que se você conviver com ele, é um cara bacana demais, muito humilde, gente fina demais. Estava merecendo fazer um grande jogo para voltar a ter confiança. O elenco abraça muito ele, tenta passar muita confiança pra ele", completou o camisa 1.