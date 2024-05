Destaque na vitória do Fortaleza, Lucero enaltece partida do Tricolor: "Noite completa"

Atacante Lucero comemora gol no jogo São Paulo x Fortaleza, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Na histórica vitória do Fortaleza sobre o Boca Juniors pela Sul-Americana, na noite de ontem, o atacante Lucero foi um dos principais destaques da partida. Com os dois gols anotados sobre os Xeneizes, o argentino assumiu a artilharia da competição ao lado de Yago Pikachu e chegou à marca de 35 gols com o escudo tricolor. Em entrevista pós-jogo, o camisa 9 falou sobre a importância da partida para ele e para o clube. “Muito feliz pela vitória. Era um jogo que a gente tinha que ganhar, jogamos em casa com a nossa torcida e foi uma noite completa pelos gols e pela vitória. [...] Foi uma boa noite de todo o time. O primeiro tempo foi uma boa partida dos dois lados, eles também jogaram bem, foi de alto nível”, disse o atacante. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na temporada de 2024, Lucero já soma 11 gols e três assistências em 22 jogos pelo Fortaleza. Com quatro gols marcados na atual temporada da Sul-Americana, El Gato já supera sua campanha na última Sula, a qual finalizou com três tentos.