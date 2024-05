Expulso contra o Boca, Renato Kayzer desfalcará Fortaleza diante do Potosí-BOL

Tricolor do Pici enfrenta a equipe boliviana em duas semanas, no dia 8 de maio, às 21 horas, fora de casa

De volta ao Pici, o atacante Renato Kayzer irá desfalcar o Fortaleza no próximo jogo da Copa Sul-Americana, quando o Leão do Pici encontrará o Nacional Potosí fora de casa, na Bolívia, no dia 08 de maio, às 21 horas. O camisa 79 foi expulso ao final da histórica vitória diante do Boca Juniors por 4 a 2, conforme relatado no site da Conmebol.

Apesar de não iniciar a partida como titular, Kayzer entrou em campo ao final do segundo tempo para substituir o autor de dois dos quatro gols do Tricolor, Lucero, e foi advertido aos 97 minutos. Com o cartão vermelho, o atleta está automaticamente suspenso e não poderá atuar diante do próximo adversário, o time boliviano.

Com a vitória diante do Boca Juniors, o Fortaleza chega a nove pontos e ocupa a liderança isolada do Grupo D da Sul-Americana. O Boca Juniors é o segundo colocado, com quatro pontos somados, e o Nacional Potosí é o lanterna, com apenas um ponto conquistado após três jogos.