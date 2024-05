Fortaleza engata sequência de sete jogos invicto antes de encarar o Boca Juniors na Sula

O clube argentino, entretanto, também chega para o duelo com a confiança elevada após eliminar o River Plate na Copa da Liga Argentina e avançar à semifinal do torneio

Com a classificação à semifinal da Copa do Nordeste conquistada, o Fortaleza volta o foco para outro torneio: a Sul-Americana. De olho no Boca Juniors, rival argentino que enfrenta na próxima quinta-feira, o Tricolor do Pici chega em momento positivo para a partida.

São sete jogos de invencibilidade antes de encarar o Boca, principal adversário na fase de grupos da Copa Sul-Americana. O recorte de jogos sem derrota no tempo regulamentar começou contra o Ceará, pela partida de ida da final do Campeonato Cearense.