Moisés, Kervin e Pikachu marcam em vitória e dividem artilharia do Fortaleza no Nordestão

Moisés marcou gol na vitória do Fortaleza diante do Altos-PI, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste. Crédito: Davi Rocha/Especial para O POVO

Já na segunda etapa quem brilhou foi Yago Pikachu. O atacante iniciou a partida no banco de reservas, mas entrou no decorrer da partida e deixou sua contribuição com uma bola na rede. Assim como Moisés e Kervin, o camisa 22 também passou a ter três gols na Copa do Nordeste. Desta forma, o trio divide a artilharia do Fortaleza no Nordestão. Lucero, que não entrou em campo, aparece logo atrás no ranking com dois gols marcados. O Tricolor do Pici encara o Sport na próxima fase, em duelo único que vale vaga na final. A partida acontecerá na Arena de Pernambuco e ainda não teve a data divulgada pela CBF.

