PCPE cumpre sete mandados de prisão contra suspeitos de atentado ao ônibus do Fortaleza

Segundo informação, divulgada inicialmente pelo Diário de Pernambuco, as pessoas são suspeitas de tentativa de homicídio, provocação de tumulto e dano. Com o objetivo de identificar os criminosos que praticaram o ataque, a investigação começou no mesmo dia do ocorrido, quando integrantes de uma organizada do Sport lançaram pedras e bombas no ônibus da equipe cearense.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) cumpriu, na manhã desta sexta-feira, 15, sete mandados de prisão e mais sete de busca e apreensão contra um grupo suspeito de realizar o atentado contra a delegação do Fortaleza , no dia 22 de fevereiro deste ano, em Recife, na madrugada após o duelo entre Sport e Fortaleza pela Copa do Nordeste. A operação é nomeada de Hooligans e foi deflagrada pelo Comando de Operações e Recursos Especiais (Core).

O atentado e as consequências

O Sport Club Recife foi condenado a jogar oito partidas com portões fechados, além de ser multado em R$ 80 mil, no julgamento do STJD sobre o caso do atentado. Em audiência on-line, a comissão disciplinar decidiu, por maioria, aplicar o artigo 213, inciso 1º, parágrafo 1º, do Código Brasileiro De Justiça Desportiva ao Sport. Com isso, o clube foi penalizado com oito jogos com portões fechados como mandante. A carga de ingresso como visitante também segue afetada até o cumprimento da punição como mandante.

Para relembrar, o ataque foi feito após o empate entre Fortaleza e Sport na noite do dia 21 de fevereiro, em partida válida pela Copa do Nordeste, o ônibus que levava a delegação do time cearense foi atacado com pedras e bombas por membros da torcida organizada do Sport.