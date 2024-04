Presidente e vice de organizada do Sport são presos por envolvimento em atentado contra o Fortaleza

As prisões fazem parte da Operação Hooligans, criada para investigar o atentado sofrido pela delegação do Fortaleza após partida contra o Sport, em Pernambuco, pelo Nordestão

O presidente e vice-presidente da torcida organizada do Sport foram presos nesta quarta-feira, 3, como parte da Operação Hooligans, por envolvimento direto ou indireto no ataque ao ônibus que levava a delegação do Fortaleza. Alessandro Carvalho, secretário de Defesa Social de Pernambuco, confirmou a informação em entrevista coletiva.

Segundo o secretário, a investigação inicial apontou entre 80 e 100 pessoas envolvidas no atentado contra jogadores, comissão técnica e dirigentes do Fortaleza, que foram atacados com bombas e pedras momentos após o jogo contra o Sport, na madrugada do dia 22 de fevereiro, pela Copa do Nordeste. Alessandro ressaltou que a Operação Hooligans, criada para investigar o caso, conseguiu indício criminal de 14 participantes.