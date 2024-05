Kervin volta a ser titular no Fortaleza após um mês e marca dois gols contra o Altos-PI

Venezuelano de 19 anos havia começado no Tricolor do Pici pela última vez como titular diante do Maracanã, pelas semifinais do Cearense, quando deu assistência para um dos gols do Leão

O venezuelano Kervin Andrade voltou a se destacar com a camisa do Fortaleza na noite deste domingo, 21. O atleta foi autor de dois dos cinco gols marcado pelo Tricolor do Pici na goleada diante do Altos-PI na Arena Castelão, que colocou o time nas semifinais da Copa do Nordeste, onde irá encarar o Sport. Os tentos foram marcados ainda na primeira etapa, aos 39 e 47 minutos.

O jogo também marcou o retorno de Kervin ao time titular do Leão, que entrou em campo com uma equipe alternativa. A última vez que o atleta tinha sido escalado entre os 11 iniciais havia sido na vitória do Fortaleza por 3 a 0 diante do Maracanã, pelas semifinais do Campeonato Cearense. Na ocasião, o jogador chegou a dar assistência para um dos gols da equipe comandada por Vojvoda.

De lá para cá, Kervin passou a não ter mais espaço com a camisa do Fortaleza. A última vez que o atleta havia entrado em campo havia sido em um amistoso da seleção venezuelana, diante da Guatemala, em que atuou nos minutos finais da partida.