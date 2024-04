Fortaleza abre check-in e anuncia ingressos a partir de R$ 20 para partida contra Cruzeiro, na Série A

Com ingressos a partir de R$ 20, a venda dos tickets começará no domingo, 14, a partir de 9 horas, de forma on-line e nas lojas físicas. O clube também anunciou a abertura do check-in para sócios-torcedores, que começou às 10 horas de hoje. Confira os valores dos ingressos:

O Fortaleza anunciou, na manhã desta sexta-feira, 12, a abertura do check-in e os valores dos ingressos para a estreia do clube como mandante na Série A de 2024, diante do Cruzeiro, na próxima quarta-feira, 17, às 20 horas, na Arena Castelão.

Estreia na Série A

O Fortaleza estreia no Campeonato Brasileiro Série A neste sábado, 13, contra o São Paulo, às 21 horas, no Morumbi, casa do time paulista. Neste ano, o time cearense chega a sua sexta participação seguida na primeira divisão.

Após início de temporada abaixo, com más atuações e a perda do título estadual para o maior rival, o Ceará, o time comandado por Vojvoda vê nas novas competições do segundo trimestre - Copa Sul-Americana, Série A e Copa do Brasil - uma chance para mudar o rumo da temporada.