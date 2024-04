Fortaleza busca manter invencibilidade de quase quatro anos contra o São Paulo

Último revés do Fortaleza diante do São Paulo ocorreu em novembro de 2020

Após vencer na Sul-Americana, o Fortaleza foca na estreia da Série A do Campeonato Brasileiro. O Tricolor viaja até a capital paulista para enfrentar o São Paulo no Morumbis, às 21 horas deste sábado, 13. O jogo marca o 29º encontro dos tricolores.

O confronto carrega uma boa marca para o lado do tricolor cearense, já que o Fortaleza não é derrotado pelo São Paulo há quase quatro anos. A última vez em que o Leão do Pici sofreu um revés foi no Brasileirão de 2020, ocasião em que perdeu por 3 a 2 na Arena Castelão.