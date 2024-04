Sem acordo com Santos, Fortaleza não avança em negociação por Julio Furch

Em busca de dois centroavantes no mercado nacional, o Fortaleza abriu conversas para a contratação do atacante Julio Furch, do Santos, conforme havia apurado o Esportes O POVO. Contudo, a proposta montada pelo Fortaleza não agradou a diretoria do Peixe, que já pretendia manter o atleta em seu plantel. Com isso, as tratativas não evoluíram.

A negociação pelo atleta de 34 anos era vista como difícil, posto que o ofensivo argentino tem a confiança da diretoria santista e da comissão técnica. O Santos cogitaria uma evolução apenas se avaliasse que os valores fossem acima da média, apurou o Esportes O POVO.

O experiente atacante possui contrato com o Alvinegro Praiano até julho de 2025 e chegou em a um acordo com o Santos para reduzir salário visando permanecer na Vila Belmiro após o rebaixamento para a Série B.