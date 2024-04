CBF muda data de Fortaleza x Altos, pela Copa do Nordeste; entenda

Partida do Tricolor diante do time piauiense, pelas quartas de final do torneio regional, será no próximo dia 21, às 19h30min, no Castelão

Depois de divulgar a tabela detalhada da Série B do Campeonato Brasileiro, em que a partida de estreia do Ceará, diante do Goiás, estava marcada para o mesmo dia de Fortaleza x Altos-PI, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiou em um dia o duelo do torneio regional.

O duelo do Tricolor estava marcado para o próximo dia 20, sábado, às 19h30min, na Arena Castelão. Nesta noite, porém, a entidade nacional anunciou que Ceará x Goiás será no dia 20, às 18 horas, no Gigante da Boa Vista, pela primeira rodada da Segundona. O confronto do Leão diante do piauienses, então, passou para o dia 21, domingo, às 19 horas.

O vencedor de Fortaleza x Altos-PI enfrentará o Sport na semifinal do Nordestão. O Leão da Ilha do Retiro venceu o Ceará por 2 a 1, na última quarta-feira, 10, na Arena de Pernambuco, pelas quartas de final da Lampions.