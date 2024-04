Jogos do Fortaleza no Brasileirão 2024: tabela com dia e horário

Confira como será a tabela de jogos do Brasileirão 2024 do Fortaleza Crédito: Davi Rocha/Especial para O Povo

O Campeonato Brasileiro 2024 da Série A, o Brasileirão, inicia neste fim de semana. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já pré-definiu a tabela completa de todos os jogos da Série A e, em busca de conseguir um campeonato mais solido do que foi em 2023, o Fortaleza inicia enfrentando o São Paulo. O único representante cearense no Brasileirão de 2024 precisa se recompor após um início conturbado na atual temporada. Esta será o terceiro ano do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda à frente do Leão, buscando igualar a campanha de 2021, considerada a melhor entre os nordestinos desde a implementação do modelo de pontos corridos. Clique aqui para seguir o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp

Dentro do âmbito das competições nacionais, o Brasileirão Série A é considerado o principal torneio entre os clubes nacionais, gerando vaga para competições internacionais e proporcionando grandes bonificações conforme as posições finais na tabela. O Fortaleza nunca conquistou um Campeonato Brasileiro. Suas melhores participações foram com dois vice-campeonatos, nos anos de 1960 e 1968. Em pontos corridos, a melhor participação do Leão foi em 2021, quando, ao final do campeonato, a equipe terminou na quarta colocação. Tabela dos jogos do Fortaleza no Brasileirão 2024 com dia e horário

O Fortaleza em 2024 irá estrear no Brasileirão fora de casa, enfrentando o São Paulo dentro do MorumBIS, e a sua 38ª rodada - última do campeonato, o tricolor se despede enfrentando o Internacional, na capital cearense.