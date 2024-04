Após a segunda rodada da Sula, Fortaleza é um dos três times com 100% de aproveitamento

Após duas rodadas desde o início da Copa Sul-Americana 2024, o Fortaleza figura entre os três times com 100% de aproveitamento na competição, junto ao Racing e o Athletico-PR. Além do excelente aproveitamento, o escrete tricolor tem ainda o segundo maior saldo de gols da competição após os triunfos sobre o Sportivo Trinidense (2 a 0) e Nacional Potosí (5 a 0).

Atualmente, com o início positivo na competição, o Fortaleza também figura entre os quatro times brasileiros que ocupam a liderança de seus grupos: Athletico-PR, Corinthians, Cuiabá e Fortaleza.

O Tricolor volta a jogar pela Sula na próxima quinta-feira, 25, quando recebe o Boca Juniors na Arena Castelão. Já o próximo compromisso do Leão do Pici é a estreia na Série A do Brasileirão neste sábado, 13, às 21 horas, quando enfrentará o São Paulo no Morumbis. A equipe tricolor embarca para São Paulo na tarde desta sexta-feira, 12.