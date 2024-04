Após vitória do Fortaleza na Sul-Americana, Lucas Sasha projeta decisão do Cearense

Titular e com boa atuação no primeiro jogo da final, que terminou em 0 a 0, Lucas Sasha destacou que o Leão do Pici vai “enfrentar um adversário difícil”.

Volante do Fortaleza , o meia Lucas Sasha se mostrou focado e destacou a importância da partida decisiva da final do Campeonato Cearense, que acontece neste sábado, 6, contra o Ceará.

Na noite da última quarta-feira, 3, o Fortaleza estreou com pé direito na Sul-Americana, com a vitória de 2 a 0 sobre o visitou o Sportivo Trinidense. A partir do resultado, o Leão assumiu a liderança do grupo D. Sobre o triunfo, Lucas Sasha, que entrou em campo na segunda etapa, valorizou o início vitorioso do Fortaleza na competição.

“Muito importante poder iniciar com vitória, ainda mais em uma partida fora de casa. A Sul-Americana é uma competição muito difícil, porque apenas o primeiro colocado do grupo avança direto para as oitavas de finais, então iniciar com vitória é algo muito bom. Só temos que parabenizar todo o grupo pelo grande jogo e o excelente resultado”, disse.