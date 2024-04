Vojvoda não dá entrevista coletiva após derrota no Maranhão; Fortaleza explica

O clube alegou que a coletiva não foi realizada devido à falta de "espaço adequado" e à "curta janela de tempo entre saída do estádio para o aeroporto"

O Tricolor do Pici garantiu a classificação em segundo lugar no grupo B mesmo após ser derrotado na última rodada. Nas quartas de final, o time comandado por Vojvoda enfrentará o Altos-PI.

O técnico Juan Pablo Vojvoda não concedeu entrevista coletiva após a derrota do Fortaleza por 3 a 2 contra o Maranhão nesta quarta-feira, 27, em partida válida pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

Elenco se reapresenta no Centro de Excelência Alcides Santos, às 15h, desta quinta-feira, 28.

Sequência sem vencer

Com o revés para o Maranhão, o Fortaleza chegou a sua terceira derrota seguida e soma apenas uma vitória nos últimos sete jogos. Na Copa do Nordeste, o Tricolor do Pici não triunfa há cinco partidas.