Fortaleza encerra fase de grupos do Nordestão com gols sofridos em todos os jogos

O Fortaleza realizou, na noite desta quarta-feira, 27, seu último jogo pela fase de grupos da Copa do Nordeste de 2024. Na ocasião, o Tricolor foi derrotado pelo Maranhão por 3 a 2, de virada. Durante o certame classificatório, mesmo com êxito em passar para a próxima fase, o Leão do Pici sofreu gols em todas as oito partidas.

Finalizando na segunda colocação de seu grupo com oito pontos somados dos 24 disputados, o escrete vermelho-azul-e-branco marcou nove gols e sofreu 10, ficando com com o saldo de gols negativo. Ao término da fase, somou duas vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Na competição, os comandados por Vojvoda sofreram gols contra Vitória, Ceará, Botafogo-PB, Sport, River-PI, CRB-AL e América-RN. Ante o Maranhão, na última rodada, sofreu mais três tentos quando vencia o jogo por 2 a 0, sendo derrotado de virada.