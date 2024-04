Ceará e Fortaleza ficam no mesmo lado da chave e podem se enfrentar na semifinal do Nordestão

Com o encerramento da fase de grupos e a confirmação dos duelos das quartas de final da Copa do Nordeste, também ficou definido o chaveamento do mata-mata até a final. Ceará e Fortaleza, assim como na última temporada, estão do mesmo lado e podem se enfrentar na semifinal do certame regional.

Antes, o Ceará terá o Sport como adversário nas quartas, em duelo único que terá o time pernambucano como mandante — condição conquistada por ter sido o líder do Grupo A, enquanto o Vovô foi o quarto.