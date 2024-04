Com três derrotas consecutivas, Fortaleza chega a cinco partidas sem vencer no Nordestão

A última vitória do time cearense no Nordestão aconteceu em 14 de fevereiro, contra o River-PI. Desde então, entrou em campo em cinco oportunidades

O Fortaleza chegou a quinta partida sem vencer na Copa do Nordeste. A derrota para o Maranhão, de virada, em São Luis-MA, nesta quarta-feira, 27, foi a quarta do Leão do Pici em oito jogos na competição regional.

A última vitória do time cearense no Nordestão aconteceu em 14 de fevereiro, contra o River-PI. Desde então, entrou em campo em cinco oportunidades, registrando dois empates (contra Sport e Botafogo–PB) e três derrotas (contra Ceará, Vitória–BA e Maranhão).

Apesar da má fase no torneio, o clube conseguiu avançar para o mata-mata na vice-liderança do Grupo B, com oito pontos. Na próxima fase, enfrentará o Altos–PI. Por ter melhor campanha, a partida única acontecerá na Arena Castelão.