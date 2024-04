Bahia avança para quartas de final da Copa do Nordeste com a melhor campanha geral; veja ranking

Com a definição dos grupos, o tricolor baiano enfrenta o quarto colocado do seu grupo, o Náutico

C om liderança geral e vaga na próxima fase conquistadas de forma antecipada , o Bahia entrou com um time sub-20 diante do Belo, sem nem mesmo a presença do técnico Rogério Ceni e perdeu por 4 a 0 para o Belo.

Com sobras, o Bahia concretizou nesta quarta-feira, 27, a melhor campanha na fase de grupos da Copa do Nordeste 2024 mesmo após perder para o Botafogo-PB fora de casa, no estádio Almeidão, na Paraíba.

O time comandado por Rogério Ceni garantiu com tranquilidade a primeira colocação do grupo B, ficando a uma distância de 10 pontos do segundo colocado, o Fortaleza, que terminou a fase de grupos com oito pontos somados.

A diferença entre as pontuações dos dois grupos se refletiu diretamente na tabela geral da Copa do Nordeste, com o Bahia sendo o único time do grupo B entre os quatro primeiros colocados. *Sport, CRB e Botafogo-PB completam o G4 geral com 17, 15 e 15 pontos, respectivamente.



O tricolo baiano chega para as quartas de final com a vantagem de jogar em casa na fase mata-mata. Vale lembar que, até a final, os confrontos são decididos em jogo único. Com a definição dos grupos, o tricolor baiano enfrenta o quarto colocado do seu grupo, o Náutico.