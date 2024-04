Organizadas do Fortaleza se reúnem com jogadores no Pici antes da final do Estadual

Durante o encontro, líderes das T.O. e do plantel conversaram para tentar entender o motivo que leva o clube - que acumula três derrotas seguidas - a atravessar um péssimo momento em 2024

As torcidas organizadas do Fortaleza marcaram presença no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici, na tarde desta quinta-feira, 28. Na ocasião, os membros se reuniram com o elenco do time tricolor com o objetivo de mostrar insatisfação pelo futebol apresentado nesta temporada.

Durante o encontro, líderes das T.O. e do plantel conversaram para tentar entender o motivo que leva o clube - que acumula três derrotas seguidas - a atravessar um péssimo momento em 2024. Por fim, as partes chegaram a um acordo e definiram que a partir de sábado, 30, no Clássico-Rei, a postura será outra.