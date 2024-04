Presidente da Comissão de Arbitragem critica discurso de Marcelo Paz: "Vitimismo"

Paulo Silvio, presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Cearense de Futebol Crédito: Pedro Chaves / FCF

Presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Cearense de Futebol (CA-FCF), Paulo Silvio criticou o discurso de “contra tudo e contra todos” adotado pelo CEO da SAF do Fortaleza Esporte Clube, Marcelo Paz, após a derrota do Tricolor do Pici para o Vitória–BA pela Copa do Nordeste. O dirigente disse que o Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE) e os árbitros estão contra a instituição, que busca o hexacampeonato do Cearense. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Tá todo mundo contra a gente. Isso não é um discurso, é realidade […] Uma final que a gente vê um tribunal contra o Fortaleza, uma final que a gente vê as arbitragens contra o Fortaleza”, disse.