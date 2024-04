"Com a bola que vem jogando, não vai ganhar", diz Marcelo Paz sobre Fortaleza na final do Cearense

O Ceo da SAF do Fortaleza criticou as atuações recentes do time, mas ressaltou que trabalhará internamente para reverter a situação o mais rápido possível

O CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, concedeu uma coletiva após a derrota do Tricolor para o Vitória na noite deste sábado, 23, pela sétima rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste de 2024. Na ocasião, o dirigente demonstrou preocupação com as atuações recentes do Leão e ressaltou que “não tinha desculpas” para o atual rendimento. Com as finais do Campeonato Cearense batendo à porta, ressaltou que o time não será campeão se continuar jogando assim.

Mesmo preocupado com os últimos jogos, Marcelo Paz falou sobre o histórico positivo do Tricolor nas finais, dizendo que o time sempre “costuma chegar muito bem”. Contudo, não escondeu o descontentamento e o receio com o que vem sendo entregue pelo time.

“Com a bola que vem jogando, não vai ganhar. Tem que jogar mais para poder jogar a final contra um grande adversário, que está mordido, que quer ser campeão, que tem qualidade e que a gente respeita muito. A gente tem que mudar nossas atuações para poder buscar esse hexacampeonato, que é muito importante, sem esquecer o que nos trouxe até aqui”, disse.