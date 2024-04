TJDF suspende julgamento de jogadores de Fortaleza e Ceará por confusão em Clássico-Rei

Pedido de suspensão da sessão partiu do Tricolor, que alegou que o processo deve ser julgado pelo STJD. Cinco atletas do Leão e dois do Vovô foram denunciados

Na tarde desta sexta-feira, 22, a 2ª Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE) suspendeu o processo que julgaria cinco jogadores e dois dirigentes do Fortaleza e mais dois atletas do Ceará por episódios no Clássico-Rei do último dia 17 de fevereiro, pelo Campeonato Cearense.

A decisão ocorreu a pedido do departamento jurídico do Tricolor, que alegou que pelo fato de Alex Santiago, presidente do clube, ser membro da Comissão Nacional de Clubes, o processo deve ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), e não pelo TJDF-CE. O Fortaleza ingressou com mandado de garantia, acatado pelo presidente do Tribunal local, Waldir Xavier.

Do lado do Leão, Brítez, Yago Pikachu, Lucas Sasha, Cardona e Moisés seriam julgados, enquanto Matheus Felipe e Facundo Castro são os atletas do Vovô. Além deles, Alex Santiago, presidente do Fortaleza, e Daniel de Paula Pessoa, gerente de futebol do clube do Pici, também foram denunciados pela Procuradoria, além do árbitro Rodrigues Júnior.