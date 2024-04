Finais do Campeonato Cearense terão arbitragem de fora do Estado

Os dois jogos de finais do Campeonato Cearense 2024 terão arbitragem de fora do Estado. Conforme apurado pelo Esportes O POVO, Ceará e Fortaleza solicitaram à Federação Cearense de Futebol (FCF) para que todo o quadro de arbitragem dos embates, incluindo o VAR, fosse de fora e o pedido foi acatado pela instituição.

A FCF deverá custear o equipamento da arbitragem de vídeo das duas partidas, enquanto ambos os clubes ficarão com os outros custos gerais. Ao todo, 11 profissionais foram solicitados, sendo eles: árbitro, assistentes 1 e 2, quatro e quinto árbitro, e os responsáveis pelo equipamento de vídeo: VAR, AVAR 1 E 2, observador do VAR e Quality Manager.

Ceará e Fortaleza iniciam no próximo sábado, 30, a disputa pelo título de Campeão Cearense de 2024. Com mando de campo do Tricolor do Pici no primeiro jogo, as equipes se enfrentam às 16h40min na Arena Castelão. O jogo de volta acontece no mesmo palco, mas com mando de campo do Alvinegro de Porangabuçu no dia 06 de abril, às 16h40min.