Marcelo Paz aponta perseguição contra o Fortaleza e dispara: "Todo mundo contra a gente"

O CEO da SAF do Fortaleza ressaltou que a situação lhe deixa "preocupado" para a final do Campeonato Cearense

Observando o cenário para os dois jogos que marcam a final do Campeonato Cearense, na qual o Fortaleza enfrentará seu maior rival, Ceará, em Clássicos-Rei que podem culminar em um hexacampeonato inédito para o Tricolor ou em uma quebra de hegemonia por parte do Alvinegro, Marcelo Paz demonstrou-se preocupado em termos de rendimento da equipe e apontou que o time vem sendo prejudicado.

“Tá todo mundo contra a gente. Isso não é um discurso, é realidade. Porque quando você ganha muito, é assim mesmo, o pessoal se incomoda”, avaliou o CEO, apontando uma possível parcialidade nas arbitragens dos últimos jogos do Leão do Pici.

O Fortaleza sofreu mais um revés na noite deste sábado, 24, na Arena Castelão. Após a partida, na qual foi derrotado pelo Vitória , por 1 a 0, pela sétima rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, concedeu entrevista coletiva, na qual questionou as recentes polêmicas de arbitragem e apontou que o Leão do Pici vem sendo prejudicado nas últimas partidas.

O apontamento contra o Tribunal ocorre pela possibilidade do Fortaleza perder cinco jogadores para a final por conta de uma denúncia da Procuradoria da Justiça Desportiva devido à confusão no primeiro Clássico-Rei do ano, no dia 17 de fevereiro.

Entre os jogadores denunciados estão: Brítez, Lucas Sasha, Tomás Cardona, Yago Pikachu e Moisés, do Fortaleza, e Matheus Felipe e Facundo Castro, do Ceará.

Marcelo Paz ainda detalhou alguns pontos que lhe deixaram com dúvida quanto a arbitragem, tanto no primeiro Clássico-Rei do ano como nas semifinais do Cearense ante o Maracanã, quando a equipe teve dois gols anulados no mesmo jogo.

“No primeiro clássico, aquele pênalti, aquela mão do Barceló não foi dada, foi um absurdo e resultou no empate. No jogo contra o Maracanã, o VAR funciona, para anular o gol do Lucero, ele funciona. Mas para validar o gol do Marinho, ele não funciona. É engraçado isso”, ironizou.

As finais do Cearense ocorrem nos dias 30 de maio (sábado) e 6 de abril (sábado da semana seguinte), ambos às 16h40min na Arena Castelão.