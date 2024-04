Kervin Andrade, do Fortaleza, estreia pela Venezuela em amistoso contra Guatemala

Com a participação no empate sem gols entre Venezuela e Guatemala, "Tuti" tornou-se o primeiro atleta atuando por clube cearense a atuar por uma seleção

O meio-campista Kervin Andrade, do Fortaleza, estreou pela Seleção da Venezuela neste domingo, 24, contra a Guatemala, no Shell Energy Stadium, em Houston-TX, nos Estados Unidos. Aos 39 minutos do 2° tempo, o atleta, de 18 anos, entrou na vaga do ponta-esquerda Darwin Machís.

Com a participação no empate sem gols entre Venezuela e Guatemala, “Tuti” tornou-se o primeiro atleta atuando por clube cearense a atuar por uma seleção.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esta foi a 14ª partida profissional de Kervin Andrade em 2024. No período, o venezuelano soma três gols e quatro assistências. Com o encerramento da Data FIFA de março para a Venezuela, o meio-campista retornará à capital cearense para dar continuidade aos trabalhos sob o comando de Juan Pablo Vojvoda.