"Time sem sangue", diz Vojvoda sobre nova derrota do Fortaleza

O Leão do Pici volta a campo novamente nesta quarta-feira, 27, para enfrentar o Maranhão pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste

Após a derrota de 1 a 0 diante do Vitória pela Copa do Nordeste, o Fortaleza vive seu pior início de temporada na Era Vojvoda, com apenas 60% de aproveitamento. Com o revés, o Tricolor segue sem vencer equipes da Série A, B e C neste ano. Em entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Juan Pablo Vojvoda deixou claro seu descontentamento com a fase vivida pelo time.

“Hoje não me agradou nada, na verdade. Falei com os jogadores, foi um time sem sangue. Falo por hoje, não demonstrou ser o time com que eu estou acostumado. Não parecia ser o meu time. Nós estamos acostumados a outro Fortaleza, não transmitimos ao torcedor essa vontade de querer vencer o jogo. Poucos jogadores transmitiram isso, e o principal responsável é o treinador. Estou chateado com o rendimento do time, porque sei que essa não é a realidade dos treinos. Eu vejo o time treinar de um jeito muito bom, mas na partida de hoje não demonstrou essa personalidade para jogar”, declarou o técnico.

Em uma partida equilibrada, as equipes protagonizaram um jogo acirrado, mas sem oferecer tanto perigo ao adversário. Ao ser questionado sobre a parte tática do Fortaleza durante a partida, o comandante tricolor voltou a se queixar do desempenho apresentado em campo e falou em reação imediata.