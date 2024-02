Na lista de convocação da Venezuela, Kervin Andrade ainda busca documentação

O trâmite é realizado pela Federação Venezuelana de Futebol (FVF) e tem o apoio do Fortaleza, com documentação, para acelerar o processo

O processo burocrático, no entanto, não tem prazo para ser finalizado, mas o agente de Kervin está otimista para o atleta poder integrar à seleção.

O meio-campista Kervin Andrade está na lista de convocados da Seleção Venezuelana para a Data FIFA de março. Para figurar entre os selecionados do técnico Fernando Batista, o camisa 77 do Fortaleza precisa regularizar o visto. A medida, inclusive, serve para o venezuelano poder disputar, caso seja chamado, a Copa América de 2024, que será disputada nos Estados Unidos.

Na Data FIFA de março, a Venezuela enfrentará a Itália e a Guatemala, nos dias 21 e 24 de março. As partidas acontecerão na Flórida e no Texas, nos Estados Unidos.

Revelado pelo Deportivo La Guaira, Kervin nunca atuou pela Seleção Venezuelana principal. Em 2023, porém, disputou o Torneio de Toulon, estando em campo contra Costa Rica, Arábia Saudita e Marrocos. O meio-campista, de 18 anos, é uma das principais promessas do país.

Em 2024, o venezuelano disputou oito partidas pelo Fortaleza, com dois gols e três assistências registradas, sendo o líder em participações de gols do clube na temporada. O destaque obtido por Kervin fez o Tricolor do Pici acelerar o processo para adquiri-lo em definitivo do La Guaira. Conforme antecipado pelo Esportes O POVO, o clube cearense tem reunião marcada para março para acertar a compra.