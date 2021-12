Atlético-MG vence o Bahia de virada por 3 a 2 e conquista o título do Brasileirão

Com dois gols de Keno e um de Hulk, o Galo conquista novamente, após 50 anos, o título da Série A do Campeonato Brasileiro

O Atlético-MG se consagrou campeão brasileiro na noite desta quinta-feira, 2, após derrotar o Bahia, de virada, por 3 a 2, no estádio Fonte Nova, em Salvador (BA). Todos os gols da partida aconteceram no segundo tempo. O Esquadrão, que luta contra a zona de rebaixamento, chegou a abrir dois gols de vantagem no placar, com o zagueiro Luiz Otávio e o atacante Gilberto, mas o Galo se recuperou na partida e marcou três vezes em menos de 10 minutos, com Hulk e Keno, duas vezes.

Com o triunfo, a equipe mineira chega aos 81 pontos e não pode mais ser alcançada pelo Flamengo-RJ, segundo colocado, conquistando o bicampeonato da Série A e encerrando um jejum de 50 anos sem títulos na competição — a anterior aconteceu em 1971.

O Bahia, por outro lado, se complica na luta contra o rebaixamento para a Série B. A derrota manteve o Tricolor, comandado por Guto Ferreira, na 17ª colocação, com dois pontos a menos que o Athletico-PR (16º). O Furacão, no entanto, tem um jogo a menos em relação aos baianos.



No domingo, 5, o Galo volta ao Mineirão, em Belo Horizonte (MG), para enfrentar o RB Bragantino-SP e comemorar o título diante da massa atleticana. Na atual campanha, o Atlético-MG, treinado por Cuca — também campeão da Libertadores pelo clube mineiro —, conquistou 25 vitórias, cinco derrotas e seis empates em 36 rodadas disputadas, totalizando 75% de aproveitamento, com dois jogos restantes para o término da competição.

