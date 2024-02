Presidente do Sport promete medidas contra a "torcida mais violenta" do clube após atentado

Yuri Romão, presidente do Sport, em pronunciamento após decisão do STJD para jogos com portões fechados Crédito: Igor Cysneiros/ SCR

O presidente do Sport, Yuri Romão, voltou a eximir a culpa do clube em relação ao atentado sofrido pela delegação do Fortaleza em Pernambuco na última quarta-feira, após a partida entre as equipes pela Copa do Nordeste. O mandatário, em entrevista à Rádio Jornal, reforçou que a violência no futebol é um "problema nacional" e prometeu tomar medidas contra quem ele descreveu como a "torcida mais violenta" do clube. "Desde quinta-feira eu reuni toda a diretoria para elaborar um plano de ação para começar a coibir determinadas situações. Obviamente, focando na torcida mais violenta que temos aqui no nosso clube. Estamos seguindo alguns ritos que precisam ser feitos, inclusive oficiando a Secretaria de Defesa Social, o Ministério Público, o Comando Geral da Polícia Militar e a Polícia Civil. Todas essas entidades públicas estão sendo oficiadas com as nossas medidas, todas elas no âmbito do clube. Não divulgamos ainda pois não queríamos que esses órgãos do poder público soubessem através da imprensa as decisões que estamos tomando. Já foram oficiadas aos órgãos citados e tão logo quando derem o recebido, iremos divulgar", concluiu.



