Titi, do Fortaleza, passa por cirurgia para retirada de vidro na panturrilha após atentado

Em entrevista à TV Leão nesta sexta-feira, 23, o Diretor de Saúde e Performance do Tricolor do Pici, Dr. Cláudio Maurício, explicou que o atleta está “no meio do caminho” da recuperação e que, antes do procedimento cirúrgico, conseguia caminhar, estando “aparentemente bem”.

O atentado provocou em Titi um edema na região da panturrilha. Pedras e bombas foram atiradas contra o ônibus da delegação do Fortaleza, com os estilhaços de vidro ficando alojados na panturrilha do atleta.

Em post no Instagram, o defensor disse que o procedimento foi “realizado com sucesso”, mas que o tirará das atividades por “um longo período”. O prazo de recuperação não foi estimado, até o momento, pelo departamento médico do Fortaleza.

Veja postagem do zagueiro Titi, do Fortaleza, no Instagram

“Acabo de realizar o procedimento para a retirada de estilhaços de vidro e alguns resquícios de bomba caseira da panturrilha. Procedimento realizado com sucesso, com a graça de Deus. Procedimento este que me impossibilitará de praticar aquilo que amo por um longo período.

Em casa, resguardado com minha família, com as pessoas que amo, pedindo a Deus e a Nossa Senhora para que não tenhamos mais situações semelhantes.