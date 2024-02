Presidente do Fortaleza questiona presença de torcida organizada do Sport no jogo contra o Náutico

A Torcida Jovem do Leão, apontada como autora do atentado à delegação do Fortaleza na última quinta-feira, 22, "compunha grande parte do setor visitante", disse o dirigente

O presidente do Fortaleza, Alex Santiago, utilizou as redes sociais para questionar a presença de membros de uma das torcidas organizadas do Sport, a Torcida Jovem do Leão, no jogo entre Náutico e Sport no último sábado, 24.

A Torcida Jovem do Leão, apontada como autora do atentado à delegação do Fortaleza na última quinta-feira, 22, “compunha grande parte do setor visitante”, segundo o dirigente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Dos ‘80 a 100’ criminosos que praticaram o ato terrorista contra nossa delegação no Recife, certamente vários estavam no estádio no sábado seguinte no jogo Náutico X Sport. A torcida Jovem do Leão compunha grande parte do setor visitante”, afirmou o presidente do clube.