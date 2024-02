Torcedores do Fortaleza repudiam atentado e comemoram treino aberto no Pici

Os presentes no Centro de Excelência Alcide Santos aproveitaram para cobrar atitudes enérgicas por parte da Confederação Brasileira de Futebol para evitar mais casos de violência no futebol. Para Andressa Santos, a nota da CBF foi “vaga”. A torcedora ainda relembrou o momento em que recebeu a notícia do atentado à delegação do Fortaleza.

“Acordei com a notícia, me senti abalada, fiquei preocupada de início e indignada. A resposta da CBF foi muito vaga. Pedimos mesmo pelo apoio, porque não é a primeira vez e tenho certeza que não será a última”, declarou.

O atentado ao ônibus que transportava a delegação do Fortaleza deixou seis atletas feridos. O caso mais grave foi do lateral-esquerdo Gonzalo Escobar, que precisou de 13 pontos no rosto. João Pedro Pontes, de 21 anos, em contato com o Esportes O POVO, tratou como “inadmissível” o ataque promovido por torcedores do Sport no retorno do elenco à Recife.

“Para mim, é inadmissível. Por mais que exista a rivalidade regional, não justifica”, disse.

O treino aberto iniciou às 16 horas (de Brasília). Para adentrar ao Centro de Excelência Alcides Santos, os torcedores do Fortaleza passaram por revistas. O portão foi aberto com uma hora de antecedência.

Com informações do repórter Mateus Moura