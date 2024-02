Novo reforço do Fortaleza, Matheus Rossetto é regularizado no BID

O meio-campista teve boa passagem pelo Athletico Paranaense, onde conquistou Copa do Brasil e Sul-Americana Crédito: Divulgação/Fortaleza

No futebol brasileiro, Rossetto teve boa passagem pelo Athletico Paranaense, onde conquistou Copa do Brasil e Sul-Americana. Ao todo, foram 112 jogos disputados, com nove gols marcados e seis assistências. Ele chega ao Fortaleza com o aval do técnico Juan Pablo Vojvoda e disputará posição com Zé Welison, Pochettino, Kauan, Lucas Sasha, Pedro Augusto e Hécules.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente