Presidente do Sport critica "decisão arbitrária" do STJD: "O Sport também foi vítima"

O presidente do Sport, Yuri Romão, se pronunciou nesta sexta-feira, 23, sobre a decisão do STJD de proibir a presença de público nos jogos do clube em torneios da CBF após o atentado promovido pela torcida organizada do time ao ônibus do Fortaleza, na última quarta, 21.

Na ocasião, o mandatário mostrou indignação e chamou a decisão de "arbitrária", destacando que o ataque à delegação tricolor ocorreu em uma rodovia federal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Recebemos, com muita indignação, a decisão do STJD em punir o nosso clube, Sport Club do Recife. Uma decisão arbitrária que proíbe a presença do nosso torcedor em competições organizadas pela CBF. Na última quarta-feira, a delegação do Fortaleza sofreu um atentado de uma organização criminosa em uma rodovia federal a 7 km do estádio, e hoje querem nos responsabilizar. A decisão não é razoável, estão punindo um clube de Pernambuco, do Nordeste, apenas por conta do seu CEP.", disse.