Médico do Fortaleza adota cautela para retorno de atletas feridos: "Vão precisar de um cuidado especial"

Dr. Cláudio Maurício explicou a situação de cada um dos jogadores feridos em atentado ao ônibus do time

Diretor de Saúde e Perfomance do Fortaleza, Dr. Cláudio Maurício detalhou nesta sexta-feira, 23, a situação dos jogadores feridos em atentado ao ônibus do time, ocorrido na última quarta-feira, 21, na Região Metropolitana de Recife.

Em entrevista à TV Leão, canal oficial do clube no Youtube, o especialista ressaltou que, além dos cuidados com a parte física, os atletas também precisarão de apoio psicológico neste momento.

"É importante que a gente entenda que não são só os seis atletas que estão mais machucados que têm sequelas. Todos os atletas, comissão e diretoria podem trazer algumas sequelas psicológicas com até um longo prazo. É o que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático", disse.