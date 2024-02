Jogos do Fortaleza contra Fluminense-PI e Botafogo-PB devem ser adiados, diz presidente da FCF

Mauro Carmélio revela que duelos do Tricolor diante do time piauiense, pela Copa do Brasil, e do Belo, pela Copa do Nordeste, devem ser remarcados após atentado

A informação foi revelada pelo presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), Mauro Carmélio, na tarde deste sábado, 24, em entrevista à Rádio O POVO CBN, antes do duelo entre Ferroviário e Iguatu, no PV, pelas quartas de final do Campeonato Cearense.

O duelo do Tricolor diante do time piauiense está marcado para a próxima quinta-feira, 29, no Estádio Lindolfo Monteiro, Teresina (PI), enquanto o embate diante do Belo seria no dia 5 de março, no Almeidão, em João Pessoa (PB).

"Estamos trabalhando também no sentido de suspender alguns jogos do Fortaleza, acho que no final da tarde já vai sair a situação de adiar o jogo do Fluminense-PI e do Botafogo-PB, passar alguns dias. A tabela está muito fechada, mas teremos essa condição de adiar por alguns dias, até mesmo para recuperar não só fisicamente os jogadores, cheios de pontos e machucados, mas também psicologicamente. Estão muito abalados, comissão técnica também, dentro desse ato de terrorismo. É isso que a Federação está preocupada, em busca de ajuda ao seu filiado", explicou Carmélio.

O dirigente tratou o episódio ocorrido com a delegação do Leão como "ato terrorista", explicou o trabalho junto ao clube e à CBF para reorganização de datas e destacou a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em determinar jogos do Sport como mandante sem presença de público em competições chanceladas pela entidade máxima do futebol nacional.

"A posição da Federação é de um ato terrorista. Foi um terrorismo, um terror muito grande que os atletas, dirigentes e comissão técnica sofreram na madrugada daquele jogo. Logo em seguida nós tivemos a ligação, trabalhamos desde esse momento até a chegada do Fortaleza no Aeroporto Pinto Martins, depois fomos à CBF, trabalhamos com o presidente Ednaldo e logo conseguimos uma liminar para conseguir suspender todo e qualquer torcedor de Sport de ir aos jogos (em competições da CBF)", disse Mauro Carmélio.