Jogadores do Sport entram em campo com camisa do Fortaleza após atentado no Recife

Antes do apito do árbitro, posaram para foto segurando a faixa com a frase: "Nosso maior rival é o crime. Quem ataca o futebol, ataca todos nós"

Disputando a 9ª rodada do Campeonato Pernambucano neste sábado, 24, o Sport entrou em campo para enfrentar o Náutico com a camisa do Fortaleza, após o atentado promovido por torcedores do Leão da Ilha à delegação do clube cearense, na madrugada de quinta-feira, 22. O confronto aconteceu nos Aflitos e contou com a presença, também, dos adeptos do Rubro-Negro.

Os atletas titulares permaneceram com a camisa do Fortaleza até minutos antes ao início da partida. Antes do apito do árbitro, posaram para foto segurando a faixa com a frase: “Nosso maior rival é o crime. Quem ataca o futebol, ataca todos nós”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em contato com o Esportes O POVO, a diretoria do Tricolor do Pici revelou estar ciente do episódio e que não se opôs. O clube, porém, negou que tenha enviado camisas ao Sport.