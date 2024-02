Após atentado, Fortaleza pede adiamento de jogo contra o Fluminense-PI

Com seis jogadores feridos após ataque a ônibus em Pernambuco, Tricolor solicita mudança de data da partida pela Copa do Brasil de quinta-feira, 29, para sábado, 2

Um dia depois do atentado em Pernambuco que deixou seis jogadores feridos, o Fortaleza pediu à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) o adiamento do jogo contra o Fluminense-PI, inicialmente marcado para a próxima quinta-feira, 29, no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI), pela Copa do Brasil, apurou o Esportes O POVO.

O duelo nordestino, válido pela primeira fase do torneio nacional, será transferido para sábado, 2. A nova data foi alinhada de forma conjunta entre Federação Cearense de Futebol (FCF), Federação de Futebol do Piauí (FFP) e CBF diante da gravidade do episódio. O Fluminense-PI, por sua vez, também terá mudança no dia do jogo contra o Altos-PI, pelo Estadual.

A rara brecha no calendário do Tricolor possibilitou esta mudança. O duelo seguinte será já no dia 5, terça-feira, diante do Botafogo-PB, no Almeidão, em João Pessoa (PB), pela Copa do Nordeste.