CBF confirma adiamento de dois jogos do Fortaleza; veja novas datas

Partidas contra Fluminense-PI, pela Copa do Brasil, e Botafogo-PB, pela Copa do Nordeste, sofrem alteração de datas após atentado contra a delegação do Tricolor

Na noite deste sábado, 24, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou o adiamento de dois jogos do Fortaleza após o atentado que deixou seis jogadores feridos, em Pernambuco. As mudanças ocorreram a pedido do próprio clube e da Federação Cearense de Futebol (FCF).

O duelo diante do Fluminense-PI, pela primeira fase da Copa do Brasil, saiu da próxima quinta-feira, 29, às 20 horas, para domingo, 3, às 18h30min, no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI). O Tricolor tem a vantagem do empate para avançar no mata-mata nacional.

A alteração provocou outra mudança no calendário do Leão: o embate contra o Botafogo-PB, pela Copa do Nordeste, foi transferido do dia 5 para 6 de março, às 19 horas, no Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB).