Marcelo Paz confirma adiamento de Fluminense-PI x Fortaleza pela Copa do Brasil

Antes, o duelo estava marcado para a próxima quinta-feira, 29. Diante do atentado com bombas e pedras sofrido pelo Fortaleza após o jogo contra o Sport na última quarta, onde seis jogadores do clube ficaram feridos, o clube buscou o adiamento do jogo, pedido que foi prontamente atendido pela CBF e demais envolvidos — Fluminense-PI e Federação Piauiense.

Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, confirmou que a partida do Fortaleza contra o Fluminense-PI, em Teresina (PI), pela Copa do Brasil, será adiada . Em entrevista após o treino aberto que aconteceu no Centro de Excelência, o dirigente informou que está aguardando apenas a definição da nova data, que será sábado, 2 de março, ou domingo, 3 de março.

“Não tem jogo quinta-feira (referindo-se ao duelo contra o Fluminense-PI, pela Copa do Brasil). Já é atender algo que o Fortaleza pediu e precisa. Vai para o final de semana, aguardemos se para o sábado ou para o domingo, que era o limite também de adiamento, pois tem um calendário de jogos que vem depois. Não tem jogo quinta-feira, essa é a informação que eu tenho”, explicou Paz.

Na manhã da última quinta-feira, 22, no desembarque da delegação do Leão em Fortaleza, horas depois do ataque, Marcelo Paz, e o atacante Marinho tinham externado o desejo de a equipe só voltar a campo quando os atletas feridos estivessem recuperados. A posição também foi endossada por Constantino Júnior, presidente da Liga do Nordeste.

Neste sábado, o presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmélio, explicou em entrevista à Rádio O POVO CBN, que a partida do Fortaleza contra o Botafogo-PB, marcado para o dia 5 de março, pela Copa do Nordeste, também deve sofrer alteração de data. O dirigente também comentou sobre o jogo diante do Fluminense-PI.

"Estamos trabalhando também no sentido de suspender alguns jogos do Fortaleza, acho que no final da tarde já vai sair a situação de adiar o jogo do Fluminense-PI e do Botafogo-PB, passar alguns dias. A tabela está muito fechada, mas teremos essa condição de adiar por alguns dias, até mesmo para recuperar não só fisicamente os jogadores, cheios de pontos e machucados, mas também psicologicamente. Estão muito abalados, comissão técnica também, dentro desse ato de terrorismo. É isso que a Federação está preocupada, em busca de ajuda ao seu filiado", explicou Carmélio.